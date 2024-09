Prosegue sino alle 21 solo sul Levante della Liguria, nella zona C e sui Versanti Padani di Levante (Zona E) l’Allerta Gialla per temporali e piogge abbondanti diffusa da Arpal.

L’allerta si è chiusa invece sul centro-ponente dopo il passaggio della forte perturbazione che ha portato precipitazioni anche di forte intensità sul Savonese e sul Genovese.

A Sanda, nel comune di Celle (Savona) registrati i 41.6mm di precipitazioni in un ora e 72.4mm/3h)

Per domani, martedì 24 settembre, prevista ancora una bassa probabilità di temporali forti su BCE e un rinforzo dei venti su A e C. Il mare permarrà agitato su tutta la regione.