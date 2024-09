Finale Ligure (Savona) – Una tragedia si è consumata questa mattina, sabato 28 settembre, lungo l’Aurelia nei pressi di Finale Ligure.

Un incidente stradale, che ha coinvolto ben cinque mezzi, ha portato alla morte di un motociclista. L’incidente si è verificato intorno alle 10 e ha visto rimanere coinvolte due auto, due moto e una bicicletta.

A perdere la vita è stato un uomo a bordo di uno dei mezzi a due ruote: si tratterebbe di un turista. Sul posto i sanitari del 118, che hanno provato a lungo a rianimare l’uomo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un altro ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Oltre all’ambulanza, sul luogo del sinistro stradale sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarirne la dinamica e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.