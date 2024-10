Albenga (Savona) – Prima una rissa tra alcuni giovani e poi due grossi gruppi di persone che si radunano nei pressi della stazione ferroviaria per una “resa dei conti”. Solo l’intervento dei carabinieri e della polizia locale ha evitato ieri sera che una lite tra giovani degenerasse in una maxi rissa con decine di persone coinvolte.

Per cause ancora da accertare due giovani si sono affrontati a calci e pugni vicino alla stazione e una decina di minuti dopo due diversi gruppi si erano radunati, probabilmente in difesa e sostegno ai due contendenti.

La situazione è diventata critica e i residenti della zona hanno chiamato il 112 che ha fatto intervenire le auto dei carabinieri e della polizia locale.

All’arrivo delle forze dell’ordine i due gruppi si sono dispersi lasciando sul campo solo di due contendenti iniziali che, malconci, non sono riusciti a fuggire e sono stati identificati.