Liguria – Anche quest’anno è in arrivo l’ora solare in Italia. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre – quindi, come avviene ogni anno, nell’ultimo weekend del mese di ottobre – si dovranno spostare indietro le lancette di un’ora e, di fatto, quella notte si dormirà un’ora in più.

Si avrà quindi un’ora in più di sole al mattino, con il tramonto che verrà invece anticipato di sessanta minuti.

L’ora legale, che era in vigore dalla scorsa domenica 31 marzo, tornerà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.