Alassio – Incidente mortale, nella notte tra viale Hanbury e via IV Novembre dove, in circostanze ancora da chiarire del tutto, è morto un ragazzo di 22 anni.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause da ricostruire, avrebbe urtato violentemente un’auto.

Caduto rovinosamente a terra, il ragazzo ha riportato ferite che gli sono state fatali.

Sul posto, intorno alle 3 di notte, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Il medico soccorritore non ha potuto far altro che constatare il decesso.

In corso la ricostruzione dell’accaduto.