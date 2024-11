Genova – Prognosi di 14 giorni e fortunatamente ferite non profonde e che non hanno colpito organi vitali per il capotreno di 44 anni ferito a coltellate, ieri pomeriggio, da due persone che aveva fatto scendere dal treno perché senza biglietto.

Il capotreno ha trovato le due persone sul treno regionale in arrivo alla stazione di Rivarolo e non avendo il regolare biglietto ha deciso di farli scendere. Ne è nata una lite culminata con le coltellate.

L’uomo è stato raggiunto da due fendenti alla spalla e si è accasciato a terra perdendo molto sangue e fortunatamente sul posto sono accorse diverse persone che hanno chiamato il 112 che ha fatto intervenire l’ambulanza e i carabinieri che, per l’attacco hanno fermato un uomo di origine egiziana e una ragazza minorenne italiana.

Il capotreno è stato portato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi ma fortunatamente le sue condizioni erano meno gravi del previsto.

Dura la protesta dei sindacati che tornano a chiedere più sicurezza per i lavoratori “esposti” ai pericoli di questo tipo. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero del personale viaggiante che inizierà alle 9 per proseguire sino alle 17.