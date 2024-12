Genova – Auto con i vetri infranti e furti di poche cose all’interno causando danni rilevanti. Ancora un arresto per le cosiddette “spaccate” alle auto in sosta.

Martedì 3 dicembre gli agenti del nucleo centro Storico e del gruppo operativo contrasto stupefacenti (GOCS) hanno arrestato un 36enne di nazionalità italiana per tentato furto aggravato.

Intorno alle 3, durante un servizio di controllo notturno finalizzato alla repressione dei reati predatori e in particolare degli atti vandalici ai danni delle autovetture in sosta nel centro storico cittadino, gli agenti hanno notato un individuo che dopo aver frantumato con un martelletto rompivetro il finestrino anteriore di un veicolo in sosta, sul lato del passeggero, in via Gramsci, tentava di rubare alcuni oggetti.

L’uomo, ben noto agli agenti perché già denunciato per gli stessi reati, è stato bloccato immediatamente.

Anche in questo caso l’autovettura presa di mira era di proprietà di turisti, il proprietario è stato rintracciato e ha sporto denuncia.

L’arresto, come richiesto dal pubblico ministero, è stato convalidato dal giudice, che inoltre ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana presso la Polizia Locale.