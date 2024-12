Badalucco (Imperia) – Si è procurata una brutta ferita al collo manovrando una motosega per tagliare della legna. E’ grave, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la donna di 40 anni vittima questo pomeriggio di un brutto incidente.

La donna stava tagliando del legname con una motosega quando ha perso il controllo della lama che, sfuggendo, le ha aperto una terribile ferita sul collo.

L’incidente è avvenuto in frazione Ciabaudo, nel comune di Badalucco, in Valle Argentina. Soccorsa da un familiare, la donna è stata prima stabilizzata dal personale dell’ambulanza inviata dal 118 e poi, vista la gravità della situazione è stata trasferita in codice rosso, il più grave, in ospedale con il ricorso all’elicottero del 118.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi