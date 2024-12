Genova – Traffico in tilt questa sera, nel centro cittadino e lungo le principali direttrici cittadine. Pesanti i disagi per il traffico senza una particolare causa “scatenante”.

Molto probabilmente sono gli acquisti natalizi e il conseguente aumento dl traffico da e per il centro, oltre ad una serie di concause, ad aver scatenato il mega-ingorgo che interessa il cuore della città ma anche le principali arterie cittadine.

Traffico in tilt anche in ValBisagno, da e per Brignole, a ponente tra Sampierdarena e Sestri Ponente e sulla strada Sopraelevata in entrambe le direzioni.