Genova – Strada vietata al transito anche pedonale per una fuga di gas che potrebbe essere molto grossa. Vigili del fuoco in azione, in via Cairoli, a breve distanza dal Comune, per una forte fuga di gas che è stata segnalata da passanti e residenti di un palazzo che hanno avvertito un forte odore e hanno chiamato il 112 facendo scattare l’intervento.

Non è ancora chiara l’origine di un “cattivo” odore che sembra arrivare dall’intercapedine di un edificio ma non tutti sembrano concordi nell’affermare che si tratti di “odore di gas” e sono quindi in corso alcuni rolievi con le strumentazioni tecniche ma anche ispezioni vere e proprie di locali e spazi sotterranei.

Nel frattempo la strada è stata completamente bloccata, anche ai residenti, e non si può percorrere neppure a piedi.

L’interdizione vale anche per i negozi e le attività commerciali che, di conseguenza, stanno registrando pesanti disagi e danno economico.