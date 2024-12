Genova – Traffico in tilt sulla gran parte delle autostrade attorno al capoluogo ligure dove si segnalano code e rallentamenti per chilometri e automobilisti e trasportatori imbufaliti.

Picchi di 10 km di auto incolonnate sulla A10 Genova- Ventimiglia tra Genova Prà e il bivio con A7 Genova Milano.

In una nota Autostrade segnala che: “Poco prima delle ore 9 a causa di una manifestazione in corso sulla viabilità ordinaria nella zona portuale di Genova, si segnalano code. In particolare:

– sulla A7 Serravalle-Genova, si registrano 8 km tra Genova Bolzaneto e la barriera di Genova ovest verso Genova;

– sulla A10 Genova-Savona si registrano 10 km nel tratto compreso tra Genova Pra’ e il bivio con la A7 verso Genova;

– sulla A12 Genova-Sestri Levante si registrano code tra Genova Nervi e il Bivio con la A7 verso Genova”.

Nella notte si è verificato un incidente mortale al Terminal portuale PSA di Prà e i sindacati hanno indetto lo sciopero di protesta per chiedere sicurezza sul lavoro