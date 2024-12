Lavagna (Genova) – Migliorano, all’ospedale di Lavagna, le condizioni delle quattro persone rimaste ferite ieri sera, nell’incidente stradale avvenuto sulla statale Aurelia nella zona di Cavi di Lavagna, nel levante genovese.

Ben tre le auto coinvolte in una serie di urti a catena che hanno provocato il ribaltamento di uno dei veicoli e l’impatto di un’altra contro la recinzione della ferrovia che è stata danneggiata.

Sul posto, chiamati dai passanti che hanno immediatamente composto il numero di emergenza 112, sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I feriti sono stati estratti dalle auto e sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno bonificato la strada e rimosso i veicoli incidentati.

Alle forze dell’ordine il compito di rilevare l’incidente e tutte le informazioni necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, nonostante i forti impatti, i feriti non hanno riportato lesioni gravi.

(Foto di archivio)