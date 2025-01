Savona – Cresce l’ondata di sdegno per l’episodio di vandalismo avvenuto ai danni del monumento che ricorda l’ex presidente e partigiano Sandro Pertini.

“Inciviltà, stupidita, ignoranza” sono i commenti usati più spesso per commentare la notizia e sono stati probabilmente questi “i valori” che hanno spinto i “soliti ignoti” – secondo la sezione locale del Partito Comunista Italiano – a deturpare il monumento dedicato a Sandro Pertini, posizionato presso l’omonima piazza nel centro di Savona.

Sulla stele metallica i vandali hanno tracciato dei segni che apparentemente sembrano non avere alcun significato politico.

“Ciò non deve rappresentare un’attenuante – spiegano al PCI – né deve indurre a definire l’episodio come una semplice bravata. È piuttosto un sintomo, l’ennesimo, di imbarbarimento della nostra società, di totale mancanza di senso civico. Ma è soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti di una delle figure più fulgide della nostra Storia, il cui impegno, unito al sacrificio di migliaia di donne e uomini, ha permesso al nostro Paese di sconfiggere la barbarie nazifascista, donando la libertà a tutte e tutti noi. Anche agli individui responsabili di un gesto così ignobile.

