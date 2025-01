Roma – Addio al fotografo Oliviero Toscani: aveva 82 anni. A darne notizia la famiglia in un breve comunicato stampa che rivela la fine del calvario causato da una terribile malattia che negli ultimi giorni lo aveva ridotto in condizioni disperate.

“Con immenso dolore – scrivono la moglie Kirsti Toscani e i figli Rocco, Lola e Ali – diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio.

“Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia”.

Oliviero Toscani era diventato celebre per le campagne provocatorie realizzate per il brand Benetton. Enormi cartelloni pubblicitari nei quali l’immagine era deliberatamente scelta e costruita per non lasciare indifferente chi la guardava.

Spesso contestato, Toscani era divenuto fotografo di fama mondiale proprio per il gusto della provocazione.

