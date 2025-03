Pigna (Imperia) – Ricerche senza sosta e con tutti i mezzi disponibili per “Rudy” il cane disperso da venerdì scorso nei boschi della zona del Colle Melosa, nel territorio di Pigna. I proprietari, che lo cercano da giorni dopo aver ritrovato l’altro cane fuggito, hanno udito i guaiti disperati dell’animale in un canalone molto ripido ed hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto le squadre di ricerca con droni, visori notturni e termocamere per cercare l’animale.

Rudy ed il fratello si erano allontanati venerdì sera probabilmente per inseguire un animale e mentre l’altro cane è tornato dopo qualche giorni, Rudy risulta ancora disperso e i padroni lo cercano disperati.

Ieri lo straordinario – e anche criticato – dispiegamento di forze per cercare il cane che potrebbe essere ferito ed incapace di risalire il canalone.

Per questo motivo le squadre con i droni cercheranno di individuarlo per poi far intervenire i vigili del fuoco e il personale addestrato al salvataggio con tecniche speleo-alpinistiche che potrà calarsi nel dirupo.