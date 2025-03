Il periodo di bel tempo garantito dalla rimonta anticiclonica che ci ha accompagnato negli ultimi giorni ha le ore contate e già dalla serata di oggi, giovedì 20 marzo 2025 gli esperti meteo prevedono un graduale peggioramento con il ritorno delle nuvole. Il peggioramento più forte è però atteso per il weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 20 Marzo 2025

Giornata con cieli prevalentemente soleggiati, con qualche velatura in transito in mattinata sul centro-ponente.

Lieve miglioramento nel pomeriggio, prima dell’arrivo di una nuova e più compatta copertura nuvolosa tra la serata e la notte su venerdì.

Venti deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a S-SE nel corso del pomeriggio, con intensificazione nell’Imperiese; in serata nuova rotazione dai quadranti settentrionali.

Mare inizialmente poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente. Nel corso della giornata aumento del moto ondoso, fino a mosso ovunque e localmente molto mosso a ponente e al largo.

Temperature in aumento sul settore centrale e a levante specialmente nei valori minimi; valori stazionari invece a ponente.

Sulla costa temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+3°C e massime tra +8°C/+14°C