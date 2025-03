Genova, taglio Bus a Pasqua e Pasquetta, Gambino: da associazioni solo fake news

Genova – “Allarmismo immotivato”. Così l’assessore alla Mobilità Antonio Gambino risponde alla denuncia, fatta da alcune associazioni ambientaliste e che promuovono l’uso del Trasporto Pubblico, circa un temuto taglio del servizio offerto da AMT a Pasqua e Pasquetta.

“Le dichiarazioni di alcune associazioni – replica Gambino – storicamente vicine alla sinistra, tra cui Famiglie senz’Auto, WWF Genova, MobìGe, Genova Ciclabile, Parents for Future, Associazione Triciclo e il Circolo Nuova Ecologia, sono un palese tentativo di diffondere notizie false per propaganda politica”.

“Le accuse di presunti tagli al servizio di trasporto pubblico durante Pasqua e Pasquetta sono prive di ogni fondamento – prosegue la replica di Gambino – Come negli ultimi 25 anni, sarà garantito il consueto servizio festivo senza alcuna riduzione straordinaria.

È scandaloso constatare come associazioni, che dovrebbero operare per il bene della collettività, preferiscano ricorrere a fake news per meri fini politici. Chi diffonde menzogne e cerca di manipolare l’opinione pubblica dimostra chiaramente di non avere a cuore gli interessi dei cittadini, ma solo quelli di una fazione politica”.

Questa mattina un gruppo di associazioni aveva inviato una nota Stampa nella quale si chiedeva al Comune e ad AMT di mantenere nel giorno di Pasqua e di Pasquetta il normale servizio di trasporto pubblico, denunciando un temuto taglio drastico del numero di bus circolanti ed una “rarefazione” delle corse.

Accuse alle quali l’assessore Gambino ha inteso rispondere subito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0