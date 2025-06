Genova, cani avvelenati a Sestri Ponente: cresce l’allarme, iniziati i monitoraggi

Genova – Cresce l’allarme tra i padroni di cani – e non solo – del quartiere genovese di Sestri Ponente, dopo le diverse segnalazioni che già la scorsa settimana si sono susseguite tra Multedo e Sestri che denunciavano la presenza di veleno per cani e bocconi avvelenati sparsi tra le vie e alcune zone del quartiere.

Già negli scorsi giorni erano diversi gli animali che si erano sentiti male dopo aver ingerito qualcosa di sospetto durante le loro passeggiate e nelle ultime ore i casi sono aumentati: alcuni di questi cani, purtroppo, sarebbero morti nei giorni seguenti.

La crescita di questi episodi e di queste segnalazioni ha mandato in allarme decine di padroni di cani e gatti nel quartiere, che cercano di condividere le notizie e le stesse segnalazioni anche sui profili social per informare il numero più alto possibile di persone.

Intanto, sono iniziati i sopralluoghi dell’unità cinofila del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria che dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni.

Purtroppo, casi di questo genere non si limitano soltanto al ponente cittadino. É notizie di pochi giorni fa, infatti, l’affissione di un cartello nei pressi della spiaggia di Priaruggia, nel quartiere di Quarto, che avvisa della presenza di bocconi avvelenati in spiaggia, colpevolizzando i padroni incivili.

In questo caso, oltre che per gli animali, la paura è anche per i bambini che in questa stagione frequentano in numero sempre maggiore la spiaggia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]