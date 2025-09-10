Ragazzo disabile aggredito a Sanremo, i tre arrestati davanti al gip

Sanremo (Imperia) – I tre giovani arrestati per il brutale pestaggio nei confronti di un ragazzo disabile avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Sanremo sono comparsi questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari e al pubblico ministero, ai quali hanno raccontato la propria versione dei fatti.

I tre avrebbero raccontato che uno di loro, il 19enne, sarebbe stato aggredito all’interno di un locale. A quel punto sarebbero tutti andati ‘alla ricerca’ dei responsabili, dando il via alla spedizione punitiva che è terminata con il pestaggio del 21enne.

Si tratta di una versione tutta da verificare, mentre quel che è certo e che impressiona è la violenza con la quale i quattro si sono scagliati contro la loro vittima, che è stata picchiata anche a terra e ha riportato ferite, contusioni, la frattura della mandibola e la lesione di un nervo della gamba.

Intanto, proseguono le indagini per cercare di rintracciare il quarto componente del gruppo che ha partecipato al pestaggio. Al momento il giovane risulta irreperibile e non è ancora stato trovato.

