Incidente mortale a Bargagli, morto un ragazzo in moto

Genova – E’ stata riaperta solo in serata la strada statale 45 chiusa al traffico, nel pomeriggio, all’altezza di Bargagli per un terribile incidente stradale costato la vita ad un ragazzo del 1997 residente a Genova.

Il giovane era in sella alla moto che si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro il guard rail, all’altezza i via Martini.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco ma per il giovane non c’era ormai più niente da fare. Troppo gravi le ferite e le lesioni per lasciare scampo al centauro che è morto poco dopo l’impatto, violentissimo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 e la strada che collega la città di Genova con il suo entroterra dell’alta ValBisagno è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifia.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Quella di oggi è la 15esima vittima della strada da inizio anno e ieri sera, all’ospedale San Martino era deceduto Gaetano Scimone, il pensionato di 82 anni che schivando un furgone posteggiato in via Reti ha travolto un 69enne che stava attraversando la strada.

L’impatto è stato fatale per il pensionato.

La settimana precedente, invece, a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese, era deceduto un 27enne, David La Corte, appassionato di motori, probabilmente urtando un veicolo in fase di sorpasso per poi finire sulla corsia opposta dove si è scontrato frontalmente con un altro veicolo

