Incidente mortale a Bargagli, la vittima è il 28enne Giancarlo D’Ambra

Bargagli (Genova) – É Giancarlo D’Ambra di 28 anni il giovane residente a Genova morto a seguito del tragico incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Bargagli, lungo la strada statale 45.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il ragazzo stesse viaggiando a bordo della sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un guardrail. Rimane da chiarire il motivo per il quale il 28enne abbia perso il controllo della moto: non si esclude l’ipotesi di un malore.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Anche l’intervento dell’elisoccorso, purtroppo, si è rivelato inutile.

La strada è stata a lungo chiusa per consentire lo svolgimento dei primi accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. In tal senso, proseguono le indagini delle forze dell’ordine.

Giancarlo D’Ambra era nato in Sicilia ma viveva a Genova da diversi anni e lavorava nell’officina Amt di Sampierdarena.

