Sciopero generale a Genova, in movimento il corteo del pomeriggio: nuove chiusure

Genova – É partito intorno alle ore 14 il corteo previsto per il pomeriggio di oggi che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Dopo quelli organizzati questa mattina dai movimenti studenteschi e dalla Cgil, nel primo pomeriggio è iniziato quello organizzato da Usb, Calp e al quale hanno preso parte numerose associazioni e gruppi.
Sono migliaia le persone che già da questa mattina sono scese in strada a Genova e, in generale, in tutta la Liguria.
Questa mattina i manifestanti si sono portati sui binari della stazione ferroviaria di Sampierdarena, bloccando il traffico. Inoltre, pesanti ripercussioni si sono registrate in città a causa delle varie chiusura, tra le quali quella della Sopraelevata e del casello autostradale di Genova Ovest. Il corteo è in movimento in direzione della stazione di Genova Principe.
