Incidente a Isolabona, due indagati per la morte di Lara Lorenzini

Imperia – La Procura di Imperia ha iscritto due nomi nel registro degli indagati per la morte di Lara Lorenzini, la 16enne deceduta a seguito del tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio lungo la Strada provinciale 64, nel territorio comunale di Isolabona.

Si tratta dell’autista dell’auto che si è scontrata frontalmente contro la moto guidata dalla 16enne e del proprietario del terreno dove erano presenti i due spuntoni che hanno trafitto la giovane dopo l’impatto. In entrambi i casi si tratta di un atto dovuto anche per consentire ai due indagati le corrette procedure di difesa.

La ragazza si trovava alla guida della moto e stava rientrando in compagnia della sorella piccola (anche lei rimasta ferita nell’incidente, ma non in modo grave) da una castagnata organizzata nella zona quando si è scontrata frontalmente con la macchina, facendo un volo di diversi metri e impattando violentemente a terra, ferendosi con gli spuntoni presenti nel terreno privato.

Le condizioni della ragazza sono apparse gravissime fin da subito e, nonostante i vari tentativi di salvarle la vita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nella notte tra domenica e lunedì i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dolore e cordoglio nella comunità della zona. La 16enne frequentava l’Istituto Superiore Montale di Bordighera ed era residente a Vallecrosia, dove la famiglia è molto conosciuta perché proprietaria di un’attività commerciale situata in via Romana. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Intanto, è stata nella giornata di sabato è stata disposta l’autopsia che potrebbe aiutare a fare maggiore chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e su cosa abbia causato la morte della ragazza.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]