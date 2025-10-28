Anziano scomparso in Val Bormida, proseguono le ricerche

Cairo Montenotte (Savona) – Proseguono le ricerche dell’anziano cacciatore di 90 anni del quale si sono perse le tracce a partire dalla giornata di domenica, dopo che si era recato nei boschi compresi nel territorio tra Altare e Cairo Montenotte, nell’entroterra savonese.
Le ricerche sono iniziate, con l’ausilio delle unità cinofile e dei droni, a partire dalla serata di domenica, interrompendosi soltanto momentaneamente ieri sera.
Stamattina sono ripartite sempre con l’impegno dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, della Protezione Civile e del Soccorso Alpino. Al momento dell’uomo non si ha nessuna traccia.
Dopo aver battuto una zona più ridotta di territorio, il raggio delle ricerche si è ampliato a partire da ieri mattina.
