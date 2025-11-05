Sassello, morto in ospedale l’uomo disperso nei boschi e ritrovato dopo due giorni

Sassello (Savona) – Non ce l’ha fatta Gabriele Valcalda, l’uomo di 60 anni disperso per due giorni nei boschi di Sassello e ritrovato sabato dai soccorritori, che hanno organizzato il trasporto all’ospedale di Alessandria in codice rosso, quello più grave.

L’uomo era scomparso poco dopo le ore 20:00 di giovedì sera quando, non vedendolo rientrare a casa, alcuni familiari avevano lanciato l’allarme.

Le ricerche erano partite nelle ore successive alla sua scomparsa e avevano visto il coinvolgimento del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, dei militi della Croce Rossa e dei Carabinieri. Il tutto anche con l’utilizzo di droni e cani molecolari, che erano risultati decisivi nel suo ritrovamento avvenuto nella giornata di sabato.

L’uomo era stato trasportato all’ospedale di Alessandria in elicottero, ma i medici non hanno potuto salvargli la vita. I funerali sono previsti nel pomeriggio odierno.

