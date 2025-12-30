Vado Ligure (Savona) – Un altro incidente lungo le Autostrade della Liguria, questa volta in A10 in prossimità del casello di Vado Ligure. É accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente.
A rimanere coinvolte nel sinistro stradale sarebbero state due auto e una moto. Una persona è rimasta ferita a seguito dell’impatto, riportando alcune contusioni che ne hanno reso necessario il trasporto all’ospedale San Paolo di Savona da parte dei sanitari del 118 che nel frattempo erano giunti sul posto. Oltre a loro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e la polizia stradale.
Subito impattanti le ripercussioni sulla circolazione, con circa quattro chilometri di coda che si sono formati verso Ventimiglia.
La situazione sta lentamente rientrando sotto controllo, invece, in A26 dove stamattina si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli e che ha causato fino a 10 chilometri di coda. Il traffico per raggiungere la costa da nord si è rapidamente spostato in A7, dove sono presenti diversi cantieri e restringimenti di carreggiata e dove al momento si segnalano ancora tre chilometri di coda tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Autostrade, incidente in A10: un ferito e traffico bloccato
Vado Ligure (Savona) – Un altro incidente lungo le Autostrade della Liguria, questa volta in A10 in prossimità del casello di Vado Ligure. É accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente.