sabato 24 Gennaio 2026
Lutto nel calcio, morto Nazzareno Canuti: giocò nel Genoa
Notizie Liguria

Lutto nel calcio, morto Nazzareno Canuti: giocò nel Genoa

Redazione Liguria
0

Nazzareno CanutiItalia – Lutto nel mondo dello sport e, in particolare, del calcio: all’età di 70 anni è morto Nazzareno Canuti.
Difensore centrale classe 1956 (aveva compiuto 70 anni proprio pochi giorni fa), era cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con cui vinse uno Scudetto nella stagione 1979-80.  Nel 1982 si trasferì al Milan, diventando uno dei primi giocatori a passare direttamente da una squadra di Milano ad un’altra.
La sua carriera è legata anche a Genova e al Genoa: indossò la maglia rossoblù per due stagioni dal 1983 al 1985, collezionando in totale 50 presenze e vivendo la retrocessione del 1984 e il successivo campionato di Serie B.
É morto oggi dove viveva, a Cinisello Balsamo, a causa di una malattia fulminante.
