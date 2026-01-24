Lutto nel calcio, morto Nazzareno Canuti: giocò nel Genoa

Italia – Lutto nel mondo dello sport e, in particolare, del calcio: all’età di 70 anni è morto Nazzareno Canuti.

Difensore centrale classe 1956 (aveva compiuto 70 anni proprio pochi giorni fa), era cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con cui vinse uno Scudetto nella stagione 1979-80. Nel 1982 si trasferì al Milan, diventando uno dei primi giocatori a passare direttamente da una squadra di Milano ad un’altra.

La sua carriera è legata anche a Genova e al Genoa: indossò la maglia rossoblù per due stagioni dal 1983 al 1985, collezionando in totale 50 presenze e vivendo la retrocessione del 1984 e il successivo campionato di Serie B.

É morto oggi dove viveva, a Cinisello Balsamo, a causa di una malattia fulminante.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]