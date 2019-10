Genova – Una giornata interamente dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. È in programma per domenica 6 ottobre “Urban Nature 2019“, l’evento targato WWF con numerosi appuntamenti in contemporanea in tutte le regioni d’Italia.

L’obiettivo dell’evento è quello di ampliare la conoscenza sulla natura e al contempo promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, invogliando la comunità a scoprire e prendersi cura delle aree verdi di cui spesso si ignora l’esistenza.

La giornata si svilupperà attorno ad una serie di conferenze tematiche che si propongono di individuare i punti critici sulla gestione del verde e della biodiversità urbana in ambito locale, proponendo anche diversi esempi pratici per migliorare le condizioni esistenti.

Non solo incontri informativi, ma anche visite guidate in tutta Italia, laboratori e appuntamenti come quello che interesserà da vicino la città di Genova. Nel comune di Sant’Olcese, infatti, andrà in scena “La Dimensione del Verde“, attività interattiva con visita agli alveari de “La Fattoria di Marta”. Una grande occasione per osservare da vicino alcuni dei più affascinanti fenomeni naturali e riflettere sulla grande importanza del verde.

L’evento come gli anni scorsi avrà la propria sede nella città di Bologna, che si è distinta per la propria consolidata esperienza nella tutela della biodiversità urbana. Il capoluogo emiliano è inoltre il perno del progetto “Urbano ma non troppo”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, dedicato ai temi al centrali della manifestazione “Urban Nature”.

Per maggiori informazioni sugli eventi in tutta Italia della manifestazione sarà possibile visitare il sito ufficiale del WWF.