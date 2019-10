Milano – L’attesa è finita: oggi, venerdì 18 ottobre, esce “Good Vibes“, il quarto album in studio di Benji & Fede.

Ultima fatica del duo che ha lentamente conquistato fan in tutta Italia, il disco arriva dopo il grande successo di “20:05“, “0+” e “Siamo solo noise“, che in poco tempo hanno scalato le classifiche delle vendite fino alla vetta e sono entrati per tre anni consecutivi nella top 10 annuale degli album più acquistati.

“Good Vibes è la nostra guida in 12 punti/brani per aumentare le vibrazioni positive perché questo lo è stato per noi per più di un motivo. Prima di tutto perché è stato stupendo scrivere questo disco insieme a un gruppo di amici, riscoprendo insieme il vero piacere di fare musica in primis per amore e passione e non solo per lavoro”.

Tra le 12 canzoni che compongono l’album figurano “Dove e quando“, la hit numero 1 di tutte le classifiche dell’estate 2019 che ha raggiunto la certificazione di Triplo Disco di Platino, ma anche il nuovissimo singolo “Sale” feat Shari.

Questa la tracklist completa di “Good Vibes”:

Good Vibes Solo con te Safari feat. Nek Tatuaggi Sale feat. Shari Quando sei con me L’ultimo gin tonic feat. Rocco Hunt Dove e quanto Mi piace Magnifico difetto Tra lo stomaco e lo sterno feat. Tormento Ogni volta

In occasione dell’uscita dell’album, inoltre, Benji & Fede incontreranno i propri fan in un lungo tour di instore che toccherà le principali italiane. Questi tutti gli appuntamenti in programma: