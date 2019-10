Genova – Vasco Rossi ha annunciato per venerdì 25 ottobre l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato “Se ti potessi dire“. Per la gioia dei suoi fan, il rocker ha regalato una breve anteprima del pezzo sui suoi social network, con un trailer clip pubblicato tra le stories, diretto da Pepsy Romanoff.

Il singolo è nato in maniera turbolenta, stando a quanto raccontato dal Blasco: il titolo del pezzo esiste già da parecchi anni, ed era già stato menzionato dall’artista.

Nel video pubblicato si vede l’artista che entra in studio di registrazione e inizia a cantare, facendo scoprire così le prime note del brano. “Se ti potessi dire” apre la strada all’uscita del doppio album/dvd del Record dei 6 concerti a San Siro dell’estate appena trascorsa “Vnsl2019“, prevista per il 6 dicembre. Inoltre, a fine novembre, nei cinema verrà proiettato il film che racchiude le emozioni vissute in questi ultimi due anni del ‘Re degli Stadi’, trionfatore dell’estate per due anni consecutivi con i ‘Non Stop Live’ 2018 e 2019, complessivamente 18 concerti e oltre 900.000 persone dal sud al nord della penisola.

In vena di anticipazioni, di recente Vasco ha confermato la sua presenza per il 2020 a Firenze Rocks e a Imola: mettendo in stand-by i concerti negli stadi, la prossima estate vedrà l’artista impegnato nei maggiori festival musicali della penisola.