Genova – Vento forte e mareggiata in arrivo e scattano chiusure e divieti. A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, giovedì 14 novembre, e domani, venerdì 15 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale per la giornata di giovedì 14 e venerdì 15 novembre fino a cessata esigenza.

Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole: