Genova – Un posteggio – abusivo – per moto e scooter al posto dell’edicola della Rotonda di Oregina. Il timore dei residenti e del comitato della Riunda che aveva chiesto che l’area venisse destinata a luogo di ritrovo con panchine e arredo dedicato, si è tragicamente avverato e lo spazio liberato dal gabbiotto dell’edicola si è subito trasformato in parcheggio per moto.

“Come gruppo di lavoro – spiegano gli Amici della Riunda – abbiamo fatto una proposta, cioè di fare in modo che si possa mantenere la centralità del luogo da sempre punto di riferimento del quartiere, trovando un’adeguata destinazione all’area. Abbiamo pensato ad una serie di panchine, gli alberi dell’adiacente aiuola garantiranno ombra e fresco nelle giornate estive. A questo abbiano aggiunto la richiesta di un grande “pannello per la libera espressione” strumento di comunicazione offerto a tutti i cittadini per lo scambio di comunicazioni o di informazioni e nel frattempo siamo stati contattati da un referente di un Associazione che, letto il post fatto con la nostra proposta, si proponeva per la fornitura delle panchine”.

La proposta era stata avanzata dal comitato di Cittadini anche per evitare che la fine dello spazio fosse appunto quella di trasformarsi in parcheggio abusivo. Sono bastati pochi giorni e il timore si è trasformato in realtà.