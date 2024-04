Graduale e temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, in Liguria dopo la lunga fase instabile con nevicate abbondanti fino a quote medio-basse. Già da domani, 25 aprile, torneranno le nuvole e i piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsoni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 24 Aprile 2024

Minimo depressionario in allontanamento e giornata decisamente più stabile. Al mattino tempo soleggiato su Imperiese e Savonese, persiste della nuvolosità sul Levante più compatta sullo Spezzino ma con generale assenza di fenomeni.

Dal pomeriggio variabilità su tutta la regione con sole e locali annuvolamenti che potranno dare origine a brevi piovaschi, specie sul Levante ed entroterra.

Venti deboli, in temporaneo rinforzo a moderati da Sud-Ovest al pomeriggio

Mare poco mosso

Temperature in rialzo

Sulla costa temperature minime tra +6/+9°C – Max: +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+4°C – Max: +7/+12°C