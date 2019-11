Una nuova perturbazione di origine atlantica si sta avvicinando al nord Italia e porterà una nuova fase di maltempo sulla Liguria.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 21 novembre 2019

Al mattino qualche rovescio interesserà lo Spezzino, cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni anche a carattere di rovescio sul settore centro-orientale, più asciutto a ponente.

Dalla serata incremento delle precipitazioni anche sull’Imperiese.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso o localmente mosso

Temperature: Stazionarie che oscilleranno tra 8 e 17 gradi sulla costa e tra 3 e 10 gradi nell’entroterra

Venerdì 22 novembre 2019

Al mattino precipitazioni sparse su buona parte della regione, con intensità più forte tra il Savonese orientale e il Genovesato.

Generale pausa dei fenomeni nel pomeriggio, in particolare sugli estremi della regione.

Nuova intensificazione delle piogge dalla sera.

Quota neve intorno ai 1300mt a ponente, in graduale rialzo.

Venti inizialmente deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo fino a forti da sud-est dal tardo pomeriggio.

Mari: Da mosso a molto mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 23 novembre 2019

Al mattino rovesci intensi e persistenti sul Genovesato occidentale, da metà mattinata i rovesci intensi interesseranno anche l’entroterra del ponente

Quota neve oltre i 1800mt sulle Alpi Liguri.

Venti forti o di burrasca da sud-est.

Mare agitato.