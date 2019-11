Genova – Vent’anni dopo Microchip Emozionale, i Subsonica hanno deciso di fare un vero e proprio salto nel tempo e trasformare i brani del loro disco di maggior impatto con la collaborazione di artisti che proprio con questi brani sono cresciuti.

Quattordici giovani promesse del panorama musicale nostrano hanno messo mano ai pezzi contenuti nel disco, riscrivendo parte di testo, riarrangiando le melodie, dando vita a “Microchip Temporale“, disponibile da oggi, 22 novembre, su tutte le piattaforme digitiali e in formato fisico.

“Abbiamo scelto ragazzi che hanno l’età che avevamo noi all’epoca e ci ha sorpreso scoprire che molti erano nostri grandi fan. Abbiamo accompagnato la loro adolescenza e ci hanno confessato che le loro carriere sono iniziate anche grazie a noi. L’unica eccezione a questa regola ‘anagrafica’ è rappresentata da Elisa, con cui la collaborazione è rimasta in sospeso per un sacco di tempo” ha raccontato Max Casacci.

La tracklist di “Microchip temporale”:

1. BUNCIA 2019

2. SONDE – Willie Peyote

3. COLPO DI PISTOLA – Nitro Wilson

4. AURORA SOGNA – Coma Cose & Mamakass

5. LASCIATI – Elisa

6. TUTTI I MIEI SBAGLI – Motta

7. LIBERI TUTTI – Lo Stato Sociale

8. STRADE – Coez

9. DISCO LABIRINTO – Cosmo

10. IL MIO D.J. – Achille Lauro

11. IL CIELO SU TORINO – Ensi

12. ALBE MECCANICHE – Fast Animals and Slow Kids

13. DEPRE – Myss Keta

14. PERFEZIONE – Gemitaiz

Una sfida importante per il gruppo torinese, che ha deciso di mettere in discussione il disco più importante della sua carriera.

“E’ stato particolare vedere i nostri ‘bambini’, ormai in età da matrimonio, tra le braccia di altri”, ha raccontato Samuel. “Coez ha portato ‘Strade’ totalmente da un’altra parte. Quella che mi appassiona di più è la versione dei Coma_Cose perché Aurora ha finalmente trovato la sua voce grazie a California. Per Gemitaiz abbiamo invece creato uno spazio speciale in ‘Perfezione’, usando soluzioni contemporanee. Cosmo lo sentiamo molto vicino a noi, è stato uno dei primi che abbiamo contatto e si è misurato con “Discolabirinto” con tantissimo impegno e passione. Come i Subsonica ha trovato il suo modo di sintetizzare elettronica e parola“.

I Subsonica hanno già annunciato gli appuntamenti live per la primavera che verrà. Ecco le date:

5 marzo 2020 @ Padova | Hall

6 marzo 2020 @ Nonantola (MO) | Vox

7 marzo 2020 @ Trezzo Sull’Adda (MI) | Live Club

11 marzo 2020 @ Perugia | Afterlife

12 marzo 2020 @ Firenze | Tuscany Hall

14 marzo 2020 @ Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

19 marzo 2020 @ Napoli | Common Ground

20 marzo 2020 @ Mosciano Stazione (TE) | Pin Up

21 marzo 2020 @ Modugno (BA) | Demodè Club

25 marzo 2020 @ Roma | Atlantico

28 marzo 2020 @ Pordenone | Fiera, Padiglione 5

3 aprile 2020 @ Senigallia (AN) | Mamamia

8 aprile 2020 @ Milano | Alcatraz

I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone.it.