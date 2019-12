Genova – Lo hanno ritrovato confuso ma in buone condizioni di salute. Graziano Luciani, 84 anni, è tornato a casa, dai parenti che lo cercavano disperatamente da ieri sera quando si era smarrito nella zona della stazione della metropolitana di Brignole.

L’uomo, affetto da morbo di Alzheimer, era scomparso nel nulla provocando grande apprensione tra familiari e amici che lo hanno cercato per tutta la notte, nella speranza che non fosse capitato nulla di grave.

Questa mattina i militi della Croce Rossa di Sori lo hanno trovato e hanno subito avvertito le forze dell’ordine e la famiglia che ha potuto riabbracciarlo in ospedale dove l’uomo è stato ricoverato per controlli.

I medici lo rimanderanno a casa non appena accertato che le sue condizioni di salute sono buone.

I familiari del pensionato ringraziano tutti coloro si sono adoperati per le ricerche e per far tornare a casa il congiunto.