Genova – Esselunga a Genova, via ai lavori a gennaio 2020: in questi giorni è stato completato l’iter amministrativo che consentirà di partire all’inizio del prossimo anno con gli interventi per la realizzazione di un supermercato di 1495 metri quadri di superficie netta di vendita in via Piave, che avrà tutti i reparti di Esselunga e offrirà un servizio di bar e ristorazione nelle vicinanze. Si tratta del primo punto vendita del marchio a Genova, il secondo in Liguria dopo la Spezia. La conclusione dei lavori e l’inaugurazione sono previste entro la fine del 2020.

“Siamo molto soddisfatti che questo iter si sia compiuto in tempi relativamente brevi – dichiara Cesare Boiocchi, Direttore Sviluppo Esselunga – grazie alla stretta collaborazione con gli uffici comunali supportati dalla parte politica”.