Albenga (Savona) – Confezionavano le dosi di eroina in casa per poi spacciarla nelle zone di comravendita di stupefacente i due futuri sposi arrestati dai Carabinieri nel corso del pomeriggio di ieri.

I militari, impegnati nell’intensificazione dei controlli per il contrasto allo spaccio, hanno fermato un 40enne marocchino, pregiudixato, che al transito della pattuglia della Radiomobile ha tentato di cambiare strada per sottrarsi al controllo.

Fermato dai militari, il 40enne è stato trovato in possesso di quattro dosi di eroina.

L’uomo è stato quindi condotto nella sua abitazione mentre i Carabinieri del nucleo Cinofili sono stati allertati e hanno raggiunto l0abitazione per effettuare una perquisizione approfondita.

Nell’appartamento gli uomini dell’Arma hanno trovato anche la fidanzata del pusher, una 47enne di Albenga, pregiudicata, tossicodipendente e affidata alla prova dei servizi sociali.

Durante la perquisizione dell’appartamento, il cane antidroga ha fiutato altre dosi di eroina, circa dieci grammi in tutto, nascoste in cucina insieme a un bilancino di precisione e denaro contante per 850 euro, occultato nella vaschetta del servizio igienico.

Durante il controllo, accznto al materiale per il confezionamento delle dosi di cocaina, sono state trovate anche le fedi nuziali con incisi i nomi della coppia che, la settimana prossima, convolerà a nozze.

Al termine delle operazioni, i due sono stati arrestati per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella giornata odierna saranno processati per direttissima al Tribunale di Savona.