Ancora correnti umide accompagnate da nuvole sulla nostra regione per la giornata di oggi ma da domani una spinta verso nord dell’alta pressione determinerà un cambio dei flussi, ed un tempo maggiormente soleggiato.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 3 febbraio 2020

Al mattino cielo nuvoloso o coperto sul settore centro-occidentale, dove non si esclude qualche breve pioviggine intermittente di poco conto, più probabile sul levante. Schiarite invece sull’Imperiese, ampie nella parte occidentale.

Tempo maggiormente assolato invece su Alpi Marittime/Liguri. In giornata poche variazioni, anche se eventuali sgocciolii diverranno meno probabili e si potranno affacciare timide e temporanee schiarite anche sul centro-levante.

Venti da sud est sino moderati su centro levante. Tendenza a circolazione ciclonica rispetto al golfo. Tra basso bacino ligure e Capo Corso sino a forti occidentali, specie nella seconda parte di giornata.

Mare generalmente mosso sotto costa. Molto mosso al largo, tendente ad agitato verso Capo Corso.

Temperature: senza variazioni significative.

Costa: min +10/+13°C, max: +13/+16°C.

Interno: min +4/+10°C, max: +8/+13°C.

Martedì 4 febbraio 2020

Ancora nubi al primo mattino, in rapido diradamento con passaggio a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti dapprima meridionali. Successiva rapida rotazione dai quadranti settentrionali e progressivo rinforzo sino a forti in giornata. Occidentali al mattino sino a burrasca tra basso bacino Ligure e Capo Corso.

Mare generalmente mosso, con onda lunga in parziale scaduta sotto-costa in giornata. Mosso, con incremento del moto ondoso sino a molto mosso, al largo. Agitato verso Capo Corso.

Temperature: in lieve calo le minime. In aumento le massime lungo le coste.

Mercoledì 5 febbraio 2020



Giornata assolata su tutta la regione con ventilazione sostenuta.