Savona – Mercoledì 12 febbraio, al Centro Commerciale Il Gabbiano, si svolgerà l’incontro pubblico “Un mare di plastica“, in collaborazione con i biologi marini di Slow Food e dell’Associazione Menkab.

La Sezione Soci di Savona ha deciso di lasciare spazio all’emergenza ambientale legata alla plastica nell’ambito delle attività sociali “Corsi & Percorsi“.

Relatrici della conferenza saranno le biologhe marine Giulia Calogero (Associazione Menkab) e Nadia Repetto (membro della direzione nazionale Slow Food Italia). Durante i loro interventi approfondiranno le principali cause della dispersione delle plastiche in mare e gli effetti che questa produce nell’ecosistema, nella biodiversità e nell’uomo. Verranno proposti suggerimenti per adottare comportamenti quotidiani più virtuosi e di minor impatto ambientale. L’obiettivo è quello di aiutare a comprendere che le scelte del singolo, compiute in modo responsabile, possono realmente aiutare a cambiare il mondo.

Nell’occasione, saranno illustrate le azioni di Coop per l’ambiente, come la riduzione della plastica utilizzata negli imballaggi dei prodotti a marchio, che entro il 2022 saranno realizzati esclusivamente con materiali riciclabili, compostabili o riutilizzabili, generando un risparmio totale di plastica vergine di 6.400 tonnellate annue (corrispondenti a circa 60 Tir).

L’incontro avrà inizio alle 16:30, presso la Sala Punto d’incontro Coop del Centro Commerciale Il Gabbiano (ingresso da Via Baracca, 4° piano). L’incontro è gratuito e aperto a tutti e si concluderà con un rinfresco.

Per informazioni: Settore Soci e Consumatori Coop Liguria – Olivia Faccio Tel. 335.5303507