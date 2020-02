Genova – Coinvolto nelle attività di spaccio di cocaina all’età nella quale, di solito, ci si gode la pensione.

E’ successo a Molassana dove i movimento dell’attempato spacciatore non sono passate inosservate.

Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti, la Polizia di Stato genovese ha tratto in arresto un pregiudicato italiano di 77 anni, sorpreso in possesso di cocaina subito dopo averne ceduta una dose ad un 30enne genovese.

Era già da alcuni giorni che l’attenzione degli investigatori si era concentrata nella delegazione di Molassana, in un tratto del Lungobisagno nel quale erano stati segnalati movimenti “sospetti” da parte di un signore piuttosto attempato.

Nel tardo pomeriggio di domenica gli agenti della Squadra Mobile, in servizio di osservazione, hanno potuto verificare che un uomo ultrasettantenne si incontrava fugacemente con un ragazzo sui trent’anni, che si allontanava immediatamente.

Raggiunto e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. A questo punto è scattata la perquisizione a carico del pusher, che è stato trovato in possesso di oltre 20 dosi della stessa sostanza stupefacente, e più di mille euro in contanti.

Sulla base degli elementi raccolti, lo spacciatore è stato arrestato in flagranza per detenzione e commercio di stupefacenti e, all’esito della convalida, sottoposto agli arresti domiciliari su Ordinanza del Tribunale di Genova.