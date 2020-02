Genova – Aumenti delle vendite sino al 50% con particolare concentrazione su alcuni prodotti. Coop Liguria sta affrontando con ordini aggiuntivi e aumento delle consegne il picco di vendite causato dalla psicosi Coronavirus e che ha svuotato gli scaffali di molti punti vendita in tutta la Liguria e non solo.

La Coop rassicura i clienti e garantisce che gli scaffali vengono riassortiti con regolarità e che non ci sono problemi di approvvigionamento o di scorte.

Questa la nota diffusa da Coop:

“Scorte precauzionali ingenti, come si era verificato in situazioni analoghe come nel caso del contagio da Sars di inizio anni 2000, che hanno determinato nel corso del week end appena trascorso un aumento delle vendite stimabile in un +50% a partire dall’epicentro della crisi (Milano e Lombardia) e via via a scalare allontanandosi da quei territori. E’ quanto sta verificandosi nei punti vendita Coop a seguito del diffondersi della preoccupazione in merito al contagio da Coronavirus.

I rifornimenti di merci sono regolari e continuativi con i magazzini che funzionano a pieno ritmo. Rimane invece la difficoltà di approvvigionamento di articoli quali in particolare gel disinfettanti e mascherine che sono andati esauriti e per i quali si sta provvedendo, contando di poterli riavere in assortimento nei prossimi giorni.

Coop sta seguendo l’evolversi della situazione adottando di volta in volta le misure di prevenzione indicate dal Ministero della Salute e dalle singole autorità territoriali e distribuendo al personale le 10 regole da seguire diffuse dal Ministero”.