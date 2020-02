Il Cairo – L’ex presidente egiziano Hosni Mubarak è morto all’età di 91 anni all’ospedale militare Galaa al Cairo. La notizia è stata confermata dal cognato, il generale Mounir Thabet, dopo la diffusione di informazioni da parte dei media locali. L’uomo era ricoverato in terapia intensiva ed era malato da tempo.

Simbolo del potere autoritario egiziano, Mubarak rimase al governo per 30 anni, facendosi da parte solo in seguito a violente rivolte di massa nel 2011. Dopo qualche tempo venne arrestato con accuse di corruzione, appropriazione indebita, e per aver represso le proteste in maniera violenta. Nel 2017 l’ex presidente venne assolto dalla maggior parte delle accuse e lasciato libero. Mubarak ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in una residenza privata fino al ricovero, circa un mese fa.