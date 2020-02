Savona – Scuole di ogni ordine e grado chiuse e manifestazioni pubbliche ancora sospese nella sola zona del Savonese. Potrebbe essere questo lo scenario che si prospetta per la prossima settimana anche se la decisione finale arriverà solo domenica sera come già precisato dalla Regione Liguria.

Si tornerebbe sostanzialmente alla normalità nelle altre province liguri.

La tendenza è quella di riaprire in tutta la Liguria ma c’è un “dubbio” sulla zona di Savona poichè il numero dei casi registrati e la situazione più “delicata” potrebbe suggerire una ulteriore limitazione.

Le indiscrezioni arrivano dal “punto” sull’emergenza anti coronavirus organizzata dalla Regione Liguria, alla presenza delle autorità preposte ad affrontare

La provincia di Savona ha raggiunto quasi una 50ina di casi di contagio con concentrazione nella zona di Alassio ed è un’area di discreta circolazione

Zero casi segnalati nella provincia di Genova

Un solo caso a La Spezia non sembra aver lasciato dietro di sè alcuno strascico.

La provincia di Imperia entra nell’area di attenzione per un caso “sospetto” sotto osservazione.

La partita di lunedì della Sampdoria sarebbe nella zona verde ma porterebbe tifosi anche dalle zone “sensibili” come il Savonese.