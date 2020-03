Genova – L’emergenza coronavirus rischia di limitare pesantemente l’arrivo dei turisti in Italia e le compagnie aeree low cost rispondono “tagliando” il numero dei voli.

La prima a comunicare un ridimensionamento dei suoi operativi a corto raggio, in gran parte da e per l’Italia è Ryanair che ridurrà i voli fino al 25% per un periodo di 3 settimane, da martedì 17 marzo a mercoledì 8 aprile.

L’emergenza coronavirus-Covid-19 – secondo la compagnia aerea low cost – ha fatto registrare un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile.