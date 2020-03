Genova – Hanno deciso di violare i divieti anti coronavirus e hanno raggiunto il porticciolo di Prà, dove hanno attraccato un mini yacht e si sono trasferiti a bordo per il week end. Una coppia di cittadini lombardi è stata scoperta dagli agenti della polizia locale che stanno eseguendo controlli a raffica nei luoghi di possibile assembramento di persone.

Gli agenti, probabilmente informati da altri diportisti, sono arrivati nel porticciolo ed hanno iniziato a controllare le imbarcazioni invitando le poche persone trovate a tornare immediatamente a casa.

I due turisti lombardi, invece, sono stati denunciati perché trovati ad oltre un ora e mezza di auto dalla loro residenza.

Pensavano di poter trascorrere il fine settimana in barca come se nulla fosse avvenendo e come se l’emergenza da coronavirus non fosse che un “fastidio”.

I controlli della polizia locale proseguono nei parchi e nei giardini pubblici del Ponente genovese ma anche sulle spiagge e sui sentieri che salgono verso l’entroterra.

Per chi verrà trovato senza giustificato motivo fuori casa scatterà inesorabile la denuncia e la sanzione da 206 Euro (a testa)