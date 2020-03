Genova – Il primo milione di mascherine di protezione dovrebbero arrivare a Malpensa già lunedì se non ci saranno contrattempi come aerei bloccati, aeroporti chiusi e quanto può succedere in un momento di emergenza come questo.

E’ l’annuncio dato oggi dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che torna a parlare dell’emergenza coronavirus affrontando il punto più delicato al momento e cioè la carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale per limitare la diffusione del virus e proteggere i lavoratori che sono costretti a continuare la loro attività da ogni rischio.

Il presidente della Regione Liguria ha poi aggiunto che il totale delle mascherine attese è di 5 milioni e che il materiale dovrebbe arrivare nei giorni a venire, sempre per via aerea, dalla Cina dove sono stati acquistati con una procedura diretta, senza passare dai normali circuiti.

Una fornitura che potrebbe coprire il fabbisogno di ospedali, laboratori, case di cura e personale impegnato nell’emergenza contro il coronavirus per diverso tempo.