Genova – Non si arresta l’onda di solidarietà che sta investendo da settimane i medici e tutto il personale in prima linea nel fronteggiare la pandemia di Covid-19.

Numerose sono le donazioni dei cittadini in favore del Policlinico San Martino, che accoglie numerosi ricoverati affetti da infezione da Coronavirus, occupandosi anche di numerosi casi di terapia intensiva.

Con la giornata odierna Eataly ha raggiunto quota 7.920 monodosi consegnate al Policlinico in 21 giorni. 15 i trasporti effettuati dal team di 5 volontari fino ad oggi con i mezzi Gruppo Ge, 7 i trasporti invece effettuati dai ragazzi di Eco Bike Courier.

In previsione di Pasqua, iniziativa della LILT per i medici impegnati in prima fila al San Martino, ribattezzata ‘Grazie a nome di tutti’. Attraverso un’offerta su https://www.legatumori.genova.it/news/grazieanomeditutti/ sarà possibile regalare un uovo di LILT ai sanitari del San Martino. Il mittente potrà lasciare un messaggio con una parola o una riga per dire grazie allo staff e ai volontari in prima linea. LILT si occuperà di recapitare il ringraziamento assieme all’uovo di cioccolato direttamente in Ospedale.

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 41 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 76 al Padiglione 12, 33 al 5° piano della palazzina laboratori, 48 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 76 al Padiglione 12, 49 al Maragliano.

La Direzione Sanitaria segnala inoltre 2 decessi, che si aggiungono ai trasmessi stamani: di un paziente nato a Cagliari e Residente a Genova di 86 anni e di un paziente nato a Camogli ma residente a Santa Margherita Ligure di 80 anni, entrambi presso il Pronto Soccorso (1° piano).