Genova – Raffica di controlli della Guardia di Finanza nelle Farmacie e parafarmacie della città e in negozi e magazzini specializzati.

Le verifiche hanno portato al sequestro di oltre 1100 mascherine e circa 900 confezioni di gel igienizzanti per le mani ma anche alla denuncia di 5 soggetti titolari di attività commerciali che vendevano prodotti con prezzi superiori all’800% rispetto al prezzo di mercato normale.

La Guardia di Finanza ha effettuato verifiche in 60 negozi e punti vendita riscontrando in alcuni casi degli aumenti del 330% del prezzo di mercato e in un caso, con un punto vendita che utilizzava i Social per pubblicizzare i propri prodotti, sino a otto volte il prezzo pagato al grossista.

I controlli proseguiranno a tappeto nei prossimi giorni anche sulla base di segnalazioni dei cittadini.