Genova – Nonostante si assista a un rallentamento del contagio, sono ancora numerose le persone ricoverate all’ospedale San Martino di Genova.

I pazienti ricoverati in Malattie Infettive sono 37, 40 nelle 3 rianimazioni del Policlinico e altri 6 pazienti in sub intensiva, 26 al Padiglione 10, 72 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina laboratori, 43 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 46 al Maragliano.

La sensibile riduzione di ricoveri al quinto piano dei Laboratori, nella fascia media-alta di intensità assistenziale, secondo la Direzione Sanitaria, è da attribuirsi a due motivazioni specifiche: si è ridotto il flusso di pazienti che accedono al Pronto Soccorso in situazioni Covid critiche e i pazienti ricoverati presso il piano sono stati progressivamente trasferiti, a seguito delle terapie e di conseguenti miglioramenti del quadro clinico, in reparti a minor complessità di cura e assistenza.

Cresce costantemente l’ondata benefica che sta interessando il Policlinico.

Il reparto di Malattie Infettive ha ricevuto dall’Hostaria Ducale di Enrico Vinelli colombe e uova per l’intero reparto, pazienti inclusi.

Lo chef Losio ha previsto un menù di Pasqua particolare per questa sera dedicato al team del professor Bassetti: minestrone, costine di agnello e colombe artigianali.

L’incredibile quantitativo di uova e colombe ricevute dalle tante aziende del territorio, ha spinto i volontari a dedicarsi anche agli altri reparti e alle unità operative coinvolte nell’emergenza oltre ai consueti 10.